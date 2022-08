Investigação descobre preparativos para novo 'dia do fogo' em Mato Grosso

Apoie o 247

ICL

247 - “Os dias recentes de fogo intenso na Amazônia poderiam ter sido ainda piores. Uma operação em Mato Grosso impediu um novo "dia do fogo", que estava sendo arquitetado por proprietários de terras em Colniza, uma das cidades com maiores números de queimadas no país. As queimadas de grande escala coordenadas estariam planejadas para o período de 4 a 6 de agosto. Para despistar possíveis ações policiais, os fazendeiros espalharam pela região a informação de que o novo "dia do fogo" ocorreria no dia 10 deste mês”, informa reportagem do jornal Valor Econômico.

“Coincidentemente, o mesmo dia 10, mas de 2019, ficou marcado pelo primeiro "dia do fogo", quando produtores rurais do Pará combinaram, para um mesmo período, queimas de pasto e de áreas em processo de desmate. Os dias que se seguiram foram de elevados números de focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)”, acrescenta a reportagem.

A reportagem ainda informa que “a operação Jomeri conseguiu frear uma parte das queimadas planejadas, porém, em alguns pontos, a queima foi concretizada. A investigação sigilosa é uma ação conjunta do Gaeco Ambiental (Grupo de Atuação Especial A Contra o Crime Organizado), Promotoria de Justiça de Colniza, Dema (Delegacia Especializada do Meio Ambiente), Delegacia Regional de Juína, Delegacia de Colniza, Grupo de Operações Especiais (GOE), Batalhão de Proteção Ambiental da Polícia Militar e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), de Mato Grosso”.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.