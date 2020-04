Investigação sobre ações de Bolsonaro também poderá servir para explicar silêncio de Moro

“Ele mandou a cópia do que foi investigado pela Polícia Federal para mim”, disse Jair Bolsonaro em referência a Sérgio Moro, no ano passado, ao citar investigações sobre o uso de candidaturas laranjas para desviar dinheiro do PSL edit

247 - Com o pedido de demissão do ministério da Justiça e Segurança Pública por parte de Sérgio Moro será possível entender por que o ex-juiz silenciou por tanto tempo diante dos abusos de Jair Bolsonaro. Ao anunciar a saída do governo, o ex-magistrado afirmou que o seu ex-chefe pressionava para que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, fosse substituído por alguém que lhe fornecesse informações sobre o andamento das investigações conduzidas pela instituição.

Em julho do ano passado, a Polícia Federal prendeu três aliados do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nas investigação sobre o uso de candidaturas laranjas para desviar recursos dos cofres do PSL. No dia seguinte Bolsonaro afirmou que já sabia de tudo, graças a Moro. “Ele mandou a cópia do que foi investigado pela Polícia Federal para mim”, disse Bolsonaro, que estava em viagem à Arábia Saudita.

Na época o Ministério da Justiça confirmou que informações sobre o caso tinham sido compartilhadas com Bolsonaro, mas não se sabe como.

"Bolsonaro disse também que precisou 'implorar' a Moro para que a PF investigasse o porteiro que o vinculou a outro ex-policial envolvido com o assassinato de Marielle no ano passado, e para que aprofundasse investigações sobre Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Bolsonaro na campanha de 2018", destaca reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

