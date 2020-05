Investigação sobre deputados bolsonaristas também motivou saída de Valeixo da PF, diz Moro

247 - Em depoimento à Polícia Federal no último sábado (2), o ex-ministro Sergio Moro relatou que Jair Bolsonaro o enviou uma notícia do site O Antagonista que dizia que a PF estaria no "no encalço de deputados bolsonaristas".

De acordo com Moro, Bolsonaro teria dito que a investigação sobre os deputados aliados seria mais um motivo para a demissão do então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo.

"Na quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, o Presidente enviou ao Declarante por mensagem de Whatsapp um link de notícia do site "oantagonista" informando que a PF estaria no encalço de Deputados Bolsonaristas, QUE antes que o Declarante pudesse responder, o Presidente mandou outra mensagem afirmando que este seria mais um motivo para a troca da PF", diz trecho do depoimento.

Leia o depoimento na íntegra.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.