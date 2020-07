Investigado, Serra pede a Gilmar Mendes que leve seus casos para Supremo

O senador Tucano entrou com três reclamações dirigidas diretamente ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal (STF) edit

247 – O senador José Serra (PSDB-SP) entrou com três reclamações dirigidas diretamente ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal (STF), para levar seus casos até a Suprema Corte. A informação é da coluna de Bela Megale no jornal O Globo.

Duas reclamações são contra a ação que ocorre na Justiça Federal, em que o tucano e sua filha, Verônica, foram denunciados por lavagem de propinas recebidas supostamente da Odebrecht nas obras do Rodoanel.

Outra reclamação de Serra é contra a busca e apreensão determinada pela justiça eleitoral na última terça-feira (19), por conta de um recebimento de R$ 5 milhões de caixa dois para sua campanha de 2014 ao Senado Federal, acrescenta a reportagem.

O STF decidiu em 2019 que investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, quando associados com caixa dois, devem ocorrer na Justiça Eleitoral.

