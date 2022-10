Investigadores da PF veem "circo" de Bolsonaro para conter danos eleitorais em ataque de Roberto Jefferson contra agentes

Avaliação é que além de desmoralizar a PF, a interferência de Bolsonaro prejudica as investigações sobre os atos do bolsonarista Roberto Jefferson contra membros da corporação edit

247 - Integrantes da Polícia Federal (PF) qualificaram como um “circo” a interferência de Jair Bolsonaro (PL) na prisão do aliado e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson, que atacou uma equipe da corporação com tiros de fuzil e granadas ao descumprir uma mandado de prisão expedido contra ele pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. De acordo com a jornalista Andréia Sadi, do G1, a avaliação é que a interferência do Planalto prejudica as investigações e desmoraliza a PF.

A indignação da corporação veio à tona após Bolsonaro escalar o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, para irem ao Rio de Janeiro. A inciativa “provocou uma revolta da PF, que viu na ação apenas uma operação para blindar o presidente de eventuais desgastes pela crise”, destaca a reportagem.

“Além de desmoralizar a PF, a interferência de Bolsonaro no trabalho da corporação prejudica as investigações sobre os atos de Roberto Jefferson deste domingo. Parte dos objetos que estavam na casa foram manuseados por Padre Kelmon —figura que ficou conhecida pela dobradinha com Bolsonaro para atacar o ex-presidente Lula durante o primeiro debate do 2º turno”, diz Sadi em uma outra parte do texto.

“Outro ponto que irritou a PF foi o arsenal encontrado na casa de Roberto Jefferson, usado contra agentes da própria instituição. O ex-presidente do PTB tem registro de CAC, sigla de Caçador, Atirador ou Colecionador, categoria que o presidente da República usou para flexibilizar o acesso a armas pela população.A suspeita é que Jefferson tenha se valido dessa condição para reunir tanto material e driblar a decisão judicial que o impedia de ter armas em casa”, complementa a reportagem.

