Investimento em Defesa Civil pelo governo Bolsonaro é o menor desde 2016

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair Bolsonaro reduziu em 43% os recursos destinados à Defesa Civil ao longo de 2021. O valor empenhado foi de apenas R$ 918,6 milhões, muito inferior ao valor registrado no ano passado, que foi da ordem de R$ 1,63 bilhão. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, os dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop) apontam que os investimentos no setor ao longo deste exercício serão os menores desde 2016.

Nos últimos dias, o início da temporada de chuvas no país fez com que mais de 300 mil pessoas fossem afetadas por enchentes no sul da Bahia e em Minas Gerais.”Até o momento, 63 municípios do sul da Bahia já decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Ao menos 7,4 mil pessoas estão desabrigadas em decorrência das enchentes na região. Outras 21,5 mil estão desalojadas, ressalta a reportagem.

O Ministério do Desenvolvimento Regional, disse “condenar qualquer tentativa de uso político da tragédia” e que no ano passado destinou pouco mais de R$ 1 bilhão para o setor. Nos últimos anos, porém, oTribunal de Contas da União (TCU), porém, vem alertando sobre a falta de critérios objetivos e de planejamento na distribuição dos recursos para a área e que a maioria das cidades brasileiras não possui um plano municipal de redução de riscos.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE