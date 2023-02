Ipea: população de rua cresceu 38% durante o governo Bolsonaro

Sudeste concentra 53% do total. Região Norte, viu esse população aumentar 125% no período edit

Rede Brasil Atual - A população em situação de rua cresceu 38% entre 2019 e 2022, período que coincide com o governo Bolsonaro e com a pandemia de covid-19. A informação é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O levantamento também estimou que o crescimento da população vulnerável cresceu 211% desde 2011. Trata-se de aumento significativamente superior à variação populacional brasileira, de apenas 11% no período.

A região Sudeste concentra a maior parte dessa população. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo estão 151 mil pessoas em situação de rua, mais da metade do total (53%) de 281 mil. Em seguida, aparecem o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste e o Norte.

Embora a região Norte concentre, em números absolutos, o menor número de pessoas em situação de rua, foi a região que mais sofreu nos últimos quatro anos. Durante o governo Bolsonaro, o grupo vulnerável mais do que dobrou, saindo de 8 mil para 18 mil.

Censo da população de rua

O Ipea levou em conta dados de prefeituras, além do Cadastro Único e do Censo do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O órgão afirma que o estudo é essencial para orientar políticas públicas do Ministério do Planejamento. Além disso, os censos do IBGE levam em conta apenas a população domiciliada.

