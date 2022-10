Ipec, Ipespe, Quaest, Datafolha: confira a agenda de pesquisas da última semana até o pleito

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - Na última semana antes do segundo turno das eleições, alguns dos principais institutos de pesquisa do país publicarão novos levantamentos para medir a temperatura da disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL). Em alguns casos, haverá duas pesquisas do mesmo instiuto.O Ipec, formado por antigos executivos do Ibope, será o primeiro a divulgar as intenções de voto nesta semana. A pesquisa, contratada pelo grupo Globo, sai nesta segunda-feira (24). Está previsto novo levantamento do Ipec no sábado (29), também contratado pela TV Globo.

A pesquisa mais recente do Ipec para a corrida presidencial foi publicada na última segunda-feira (17). Na ocasião, Lula foi citado por 50% dos entrevistados, contra 43% de Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Clique aqui para ler mais detalhes.

Na terça-feira (25) está prevista a divulgação de nova pesquisa realizada pelo Ipespe. Na última semana, o instituto publicou levantamento que mostrou Lula com 49% das intenções de voto, contra 43% de Bolsonaro. O estudo foi financiado pela Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais (Abrapel).

O instituto Quaest, contratado pelo Banco Genial, tem duas pesquisas previstas para esta semana. A primeira sai na quarta-feira (26). A segunda no sábado. Levantamento do mesmo instituto, publicado na quarta-feira da última semana (19), mostrou Lula em vantagem, com 47% dos votos totais, contra 42% do atual presidente.

O Datafolha também prevê duas pesquisas nesta semana, ambas contratadas pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Globo. A publicação de um dos levantamentos está prevista para quinta-feira (27), enquanto o outro deve sair no sábado. O levantamento mais recente feito pelo mesmo instituto, divulgado na última quarta (19), mostrou o petista com 49% das intenções de votos, contra 45% do candidato do PL.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.