Ipec: Lula lidera no Amazonas, empata no Amapá e perde para Bolsonaro em Rondônia

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - Três pesquisa do Ipec (sigla para Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) divulgadas nesta quinta-feira (25) revelam cenários distintos em três estados da região Norte – Amazonas, Amapá e Rondônia – para a disputa presidencial.

No Amazonas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 48% das intenções de voto, na pesquisa estimulada, contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 35%. No Amapá, Lula e Bolsonaro aparecem rigorosamente empatados, ambos com 39%. Em Rondônia, Bolsonaro aparece em primeiro, com 54%, e Lula em segundo, com 27%.

Os estados, porém, têm pesos diferentes na disputa, de acordo com a população. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o Amazonas tem 2,6 milhões de eleitores, o que equivale a 1,69% do total nacional. Rondônia, por outro lado, tem 1,2 milhões de eleitores, 0,78% do total. Já o Amapá é o segundo menor colégio eleitoral do país, com cerca de 550 mil cidadãos aptos a votar, 0,35% do total.

Outros candidatos

No Amazonas, Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira colocação, com 6% das intenções de votos. Simone Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU) estão empatadas, em quarto lugar, ambas com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, e outros 4% não souberam ou não responderam.

No cenário espontâneo, quando não é apresentada a lista com os candidatos, Lula tem 44%, 11 pontos de vantagem contra Bolsonaro, que ficou com 33%. Ciro tem 4%. Simone, Pablo Marçal (Pros) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram. Outros nomes somaram 1%. Além disso, brancos e nulos são 7% e 11% não responderam.

A TV Globo contratou a pesquisa junto ao Ipec (ex-Ibope), que ouviu 800 pessoas presencialmente entre domingo (21) e terça (23). A margem é de três pontos percentuais, e o nível de confiança de 95%. O número de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-09878/2022.

Rondônia

Atrás de Bolsonaro e Lula, os demais candidatos aparecem empatados, na margem de erro, em terceiro lugar: Ciro tem 5%; Simone, 2%, Marçal e Vera Lúcia têm 1% cada. Os demais não pontuaram. Brancos e nulos somam 6%, e outros 4% não sabem. Não houve pesquisa espontânea.

Para 50% dos rondonienses, o governo Bolsonaro é bom ou ótimo. Para 26%, por outro lado, é ruim ou péssimo. Outros 24% dizem que o governo é regular e 1% não soube responder.

A TV Globo contratou a pesquisa, que ouviu 800 pessoas presencialmente entre domingo (21) e terça (23). A margem é de três pontos percentuais, e o nível de confiança de 95%. O número de registro no TSE é RO-08675/2022.

Amapá

Atrás de Lula e Bolsonaro, empatados em primeiro, Ciro aparece em segundo lugar, com 8%. Mais atrás, Simone tem 2%, empatada tecnicamente com Vera Lúcia, com 1%, e Roberto Jeferson (PTB), que marcou 1%. Lá também os demais não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, e outros 5% não sabem. Também não houve pesquisa espontânea.

Para 35% dos amapaenses, o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. Para outros 35%, no entanto, é bom ou ótimo. Outros 30% dizem que é regular e 1% não soube responder.

A Rede Amazônica contratou a pesquisa, que ouviu 800 pessoas presencialmente entre domingo (21) e terça (23). Do mesmo modo, a margem é de três pontos percentuais, e o nível de confiança de 95%. O número de registro no TSE é BR-08428/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.