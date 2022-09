Ipec mostra que Bolsonaro nada conseguiu com "papel vergonhoso do 7 de setembro", diz professor da FGV

Apoie o 247

247 - O professor e doutorando em Administração Pública e Governo pela FGV-SP João Villaverde observa, em um artigo no jornal O Estado de S. Paulo, que “salvo um evento totalmente inesperado, que altere a intenção de voto de dezenas de milhões de pessoas em poucos dias, Jair Bolsonaro perderá a eleição presidencial. Os dados mais recentes da pesquisa Ipec indicam que a derrota de Bolsonaro pode ocorrer dentro de 19 dias, no primeiro turno”. “A pesquisa Ipec é a primeira a captar plenamente a resposta do eleitorado ao vergonhoso papel desempenhado por Bolsonaro durante o 7 de setembro”, ressalta.

Ainda segundo ele, “por um lado, a pesquisa indica que nada abala quem está fechado com Bolsonaro. O presidente pode atuar como quiser, tal como fez na pandemia, que ainda assim terá o voto de seus apoiadores. Por outro, o Ipec indica que Bolsonaro não consegue angariar apoios adicionais. A pesquisa indica, ainda, que Bolsonaro é considerado ruim ou péssimo para um número cada vez maior de pessoas (45% do eleitorado, ante 43% há uma semana)”.

“Por fim, é digna de nota a resiliência da senadora Simone Tebet, com 4%. A candidata do MDB foi o destaque da primeira semana da campanha, especialmente pela posição aguerrida contra Bolsonaro no debate presidencial. Caso a consolidação se confirme, a senadora pode terminar a eleição em 3º, ultrapassando Ciro em meio à migração do eleitorado deste para Lula”, avalia.

