Ipec aponta empate técnico entre André Puccinelli e Marquinhos Trad no MS

A pesquisa estimulada também trouxe dados sobre a disputa ao Senado; Tereza Cristina aparece com 38% das intensões de voto e Mandetta em terceiro, com 13%

247 - Pesquisa Ipec divulgada nesta quinta-feira (31) revela empate técnico na disputa ao governo de Mato Grosso do Sul. Segundo o levantamento, André Puccinelli (MDB) e Marquinhos Trad (PSD) aparecem empatados com 25% e 20%, respectivamente. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

André Puccinelli (MDB) - 25%

Marquinhos Trad (PSD) - 20%

Eduardo Riedel (PSDB) - 14%

Rose Modesto (União Brasil) - 12%,

brancos e nulos - 8%,

não responderam - 12%

A pesquisa estimulada (quando uma lista de candidatos é apresentada) ainda trouxe dados sobre a disputa ao Senado. A ex-ministra Tereza Cristina (PP) aparece com 38% das intenções de voto.

Tereza Cristina (PP) - 38%

Odilon de Oliveira (PSD) - 18%

Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) - 13%

O instituto entrevistou pessoalmente 800 eleitores entre os dias 28 e 30 de agosto de 2022 em 28 municípios do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) sob o protocolo MS-06162/2022.

