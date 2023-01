Iphan avalia propor que terroristas paguem restauro de prédios e obras destruídas no levante fascista de Brasília

Apoie o 247

247 - O Iphan avalia a possibilidade de fazer com que os terroristas bolsonaristas paguem o restauro dos prédios e obras destruídas no último domingo (8), quando os delinquentes invadiram as sedes dos três poderes, em Brasília. A informação é do novo chefe do órgão, Leandro Grass, do Partido Verde, que falou à Folha de S. Paulo.

"A gente tem várias possibilidades [de conseguir verba], tanto do Estado quanto de parcerias. Algumas instituições já se conectaram conosco, como bancos, fundações, a Unesco", afirmou Grass. "Seria também interessante, por óbvio, que a gente tivesse, a partir das responsabilizações, o ressarcimento de alguns atores que foram protagonistas em termos de ação ou omissão diante disso tudo."

Um relatório preliminar sobre o estrago deixado pelos terroristas deve ser divulgado nesta quinta-feira (12).

Os terroristas bolsonaristas que invadiram as sedes dos três poderes destruíram obras de arte e artefatos históricos. Entre as obras danificadas, estão:

O quadro "Mulatas" (1962), de Di Cavalcanti, esfaqueada pelo menos cinco vezes. Ela tem o valor estimado em até R$ 20 milhões;

O relógio de Balthazar Martinot, datado do Século 17, um presente da Corte Francesa para Dom João VI;

A escultura "Bailarina" (1920), de Victor Brecheret, arrancada de seu suporte na Câmara dos Deputados. A peça de bronze, de 70cm de altura e esculpida na década de 1920, foi recuperada e recolocada no lugar, nesta quarta-feira (11). A peça havia sido separada da sua base ao ser derrubada.

