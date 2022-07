Ir às ruas agora seria cair na provocação de Bolsonaro, diz presidente da Força Sindical

Apoie o 247

Carta Capital - As centrais sindicais devem se reunir entre a quarta e a quinta-feira desta semana e, provavelmente, debaterão a repercussão das declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores na segunda-feira 18, quando ele proferiu versões já desmentidas sobre supostas fraudes no sistema eleitoral.

A perspectiva é de que as centrais divulguem uma nota sobre o tema, mas não há até o momento alguma orientação para organizar manifestações de rua. A informação é de Miguel Torres, presidente da Força Sindical, segunda maior central brasileira.

