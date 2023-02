Irmão de Bolsonaro alega que teve perfil em rede social hackeado e usado em golpe do Pix

Renato Bolsonaro disse que teve o seu perfil no Instagram atacado por hackers no início de fevereiro edit

247 - Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro (PL), informou, nesta quarta-feira (15) que o seu perfil no Instagram foi atacado por hackers que se fizeram passar por ele para promover o golpe conhecido como “Tabela Pix”.

O golpe teria acontecido no início de fevereiro. Segundo o Metrópoles, “o esquema funciona da seguinte forma: o interessado envia uma quantia em dinheiro – que varia entre R$ 500 a R$ 5.000 – para um Pix fornecido pelo golpista com a promessa de receber um valor muito superior em retorno” ´por meio do investimento em criptomoedas.

Ainda conforme a reportagem, a divulgação do golpe começou no dia 3 de fevereiro. “O perfil de Renato Bolsonaro divulgou vídeos e prints de supostas conversas com pessoas que agradeciam a oportunidade de participar da ‘Tabela Pix', além de um print que mostrava uma suposta conta de banco no nome de Renato. Para cada perfil era enviada uma chave de Pix diferente, em nome de outras pessoas que não o irmão de Bolsonaro’.

