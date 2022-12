Irritado, Guedes lamenta não ser reconhecido e ameaça deixar o país

Apoie o 247

247 - “Nas conversas mais exaltadas que tem sobre o governo Lula, Paulo Guedes chega a mencionar que vai deixar o Brasil”, informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

“Vou deixar isso aqui e quem vai ficar com o problema são vocês”, disse o ministro.

Nestas conversas, Guedes mostrou irritação, especialmente, por considerar que seu trabalho como ministro da Economia não teria o “reconhecimento que merece". O ministro repete que teria “consertado” os erros da gestão petista e que, agora, o governo eleito precisa “trabalhar”.

Aliados próximos do ministro, no entanto, avaliam que, apesar de falar, em conversas mais tensas, que deixaria o Brasil, Guedes tende a permanecer no país. Ele inclusive é cotado para assumir um cargo no governo eleito de Tarcísio de Freitas, em São Paulo.

