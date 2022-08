Isolado, Ciro Gomes anuncia hoje sua chapa puro-sangue

Presidenciável do PDT não conseguiu nenhum partido aliado edit

247 – Isolado, Ciro Gomes chega à reta final das convenções sem nenhum aliado. "Sem conseguir fechar alianças a 11 dias do início da campanha, o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, vai anunciar hoje o nome da sua candidata a vice-presidente. Ele já deixou claro que a vaga ficará como uma mulher. Esta é a terceira vez que a dificuldade de atrair outros partidos para o seu palanque obriga o presidenciável a entrar numa corrida ao Palácio do Planalto como cabeça de uma chapa pura, ou seja, composta por dois nomes da mesma legenda", aponta reportagem do Globo .

"Sem alternativas para além de sua relação de filiados, o PDT anunciará a escolhida hoje em Brasília. Cincos pedetistas estão entre as mais cotadas: a senadora Leila Barros (DF); a ex-reitora da USP Suely Vilela (SP); a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (BA); a vice-prefeita de Recife, Isabella de Roldão (PE), e a ex-deputada federal Sueli Vidigal (ES). Também já foram especulados os nomes das deputadas estaduais Martha Rocha (RJ) e Juliana Brizola (RS).", acrescenta o texto.

