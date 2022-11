Isolado no Planalto, Bolsonaro não comparecerá à cúpula do G20 na Indonésia

Neste sábado (12), o Itamaraty confirmou que o presidente, Jair Bolsonaro, não comparecerá à cúpula do G20 que começará na semana que vem em Bali edit

Sputnik Brasil - O chanceler Carlos França, o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos, e mais dois funcionários do MRE brasileiros envolvidos com o tema do G20 representarão o Brasil.

Neste sábado (12), o Itamaraty confirmou que o presidente, Jair Bolsonaro, não comparecerá à cúpula do G20 que começará na semana que vem em Bali, na Indonésia.

"A delegação do Brasil à 17ª Cúpula do G20, em Bali, será chefiada pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França" respondeu hoje (12) o Itamaraty ao ser indagado se confirmava a ausência de Bolsonaro, segundo o jornal Valor Econômico.

Ao mesmo tempo, o ministério informou que a delegação brasileira incluirá o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos, Sarquis J.B. Sarquis, e dois funcionários da Coordenação-Geral do G20 da pasta.

Bolsonaro também não quis comparecer à COP27 no Egito, e nas reuniões em que participou do G20, o seu isolamento foi notável segundo alguns participantes citados pela mídia.

Da América Latina, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também decidiu não ir ao evento e enviará sua equipe de chancelaria.

