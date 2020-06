Isolamento social: Bancários da Caixa reinventam formas de integração em ações culturais, artísticas e literárias

Além de concurso virtual de talentos, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) oferece cursos online e também livros com envio gratuito para alunos de escolas públicas, idosos, cidadãos de baixa renda e outros segmentos da população edit

Os desafios da quarentena impulsionaram os bancários da Caixa Econômica a encontrarem formas de manter a integração social e o acesso à cultura. Com o uso de tecnologias, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) desenvolveu plataformas para oferecer aos empregados uma série de conteúdos literários, educacionais, artísticos e culturais. Todos virtuais; inclusive, o “Talentos”, um concurso cultural que valoriza o que os bancários têm a mostrar, desde uma foto bem produzida até um poema ou uma composição musical.

O objetivo da Fenae é minimizar os impactos sociais e emocionais do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Promovido pela federação e as 27 unidades associadas nos estados (Apcefs), o "Talentos" é o maior festival cultural corporativo do país e está com inscrições abertas até o próximo dia 21. Este ano, todas as etapas da seleção serão realizadas de forma online. “Assim, protegemos as pessoas e ao mesmo tempo mantemos o concurso, que já faz parte da tradição dos empregados da Caixa e a cada dia se torna mais representativo”, explica o diretor sociocultural da Fenae, Nilson de Moura.

Além de mostrar habilidades artísticas — nas categorias Foto e Filme, Artes Visuais (Desenho/Pintura e Desenho Infantil), Literatura (Contos/Crônicas e Poesia) e Música (Composição e Interpretação) — os bancários ainda concorrem a prêmios. Podem participar do “Talentos”, trabalhadores ativos e aposentados da Caixa como também pensionistas.

LIVROS DE GRAÇA TAMBÉM PARA POPULAÇÃO — Por meio do “Eu Faço Cultura”, a Fenae e as Apcefs dão oportunidade para a população ampliar a leitura em tempos de quarentena. O programa beneficia segmentos da sociedade e reúne mais 60 títulos de livros, além de DVDs, Blu-rays e CDs.

Podem ter acesso aos produtos do “Eu Faço Cultura” — enviados gratuitamente pelos Correios — alunos de escolas públicas, beneficiários de programas sociais do governo, população de baixa renda, jovens de 15 a 29 anos (com Identidade Jovem), portadores de necessidades especiais (e seus acompanhantes), idosos e microempreendedores individuais. Escolas públicas têm um saldo de resgates de dois produtos por aluno, com o limite de cinco mil resgates.

O “Eu Faço Cultura” tem o objetivo de apoiar e democratizar o acesso da população à cultura. “Além de valorizar escritores, artistas locais e incentivar pequenos e médios produtores, o programa tem a missão social de assistir à população carente ou pessoas com difícil acesso ao mercado cultural”, observa o presidente da Fenae, Sérgio Takemoto.

O cadastro ao programa é feito pela internet. Iniciado em 2006 — quando a federação e as Apcefs mobilizaram cerca de dez mil empregados da Caixa a destinarem o imposto de renda para o "Eu Faço Cultura” — a iniciativa foi transformada em uma plataforma digital com o objetivo de alcançar todas as regiões do país. “O modelo é também um ótimo exemplo de boa utilização da Lei de Incentivo à Cultura. Distribuiu gratuitamente livros e outros produtos a quem mais precisa e ainda apoia milhares de produtores culturais”, destaca Takemoto.

CONHECIMENTO EM CASA — A Fenae e as Apcefs ainda desenvolvem a Rede do Conhecimento, uma plataforma de educação online cujos conteúdos estão liberados para todos os bancários da Caixa (inclusive, aos aposentados não-associados), até este sábado (6). O objetivo é incentivar o aprendizado e o bem-estar dos trabalhadores do banco também neste momento de pandemia e isolamento social.

Pela Rede do Conhecimento, os bancários têm acesso a cursos nas áreas de marketing, liderança, idiomas, tecnologia, finanças, artes, fotografia, desenvolvimento pessoal, gastronomia e jardinagem, entre outros. Em quatro anos de existência, a plataforma de educação já alcançou mais de 100 mil matrículas.

