Isolamento vertical: Bolsonaro publica decreto para funcionamento de casas lotéricas

Visando a criticada estratégia do 'chamado isolamento vertical' - que segrega grupos específicos de pessoas de maior risco - Jair Bolsonaro publicou um decreto determinando o funcionamento de casas lotéricas em todo o Brasil edit

247 - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou decreto em que se determina o funcionamento das casas lotéricas em todo o país. São 13 mil estabelecimentos espalhados pelo Brasil, sendo que cerca de 2,4 mil estariam já fechados.

Bolsonaro disse: "no Brasil existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais. Para que possam funcionar em sua plenitude, atualizei, nessa data, o Decreto 10.282."

A reportagem do portal Uol destaca que "Bolsonaro declarou, ontem à noite, que a rotina no país deveria retornar à realidade e que a imprensa brasileira espalhara o pânico em torno do coronavírus, o qual voltou a chamar de "gripezinha"."

A matéria ainda informa que "em pronunciamento em rádio e televisão, Bolsonaro também criticou governadores por determinarem quarentena - -com fechamento de comércio e fronteiras— e questionou o motivo pelo qual escolas foram fechadas. Durante os pouco mais de cinco minutos de fala do presidente, vários panelaços contra ele foram realizados em cidades brasileiras."