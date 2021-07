'Isso é para contestar o resultado da eleição quando perder', diz Aloysio Nunes sobre ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral

247 - O ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente de Aécio Neves (PSDB-MG) em 2014, Aloysio Nunes, disse nesta terça-feira (20) à CNN Brasil que, ao contrário do que verbaliza Jair Bolsonaro, não houve fraude na eleição protagonizada por Aécio e pela ex-presidente Dilma Rousseff.

As afirmações de Bolsonaro sobre supostas fraudes no processo eleitoral brasileiro, segundo Nunes, fazem parte de um plano para questionar a própria democracia. "Depois da eleição, o que fez o PSDB, se dirigiu ao Tribunal Eleitoral, sem contestar, pedindo a autorização para fazer uma auditoria, se havia ou não problemas que pudessem abalar a credibilidade. Chegamos a algumas conclusões para melhorar o sistema e apresentamos ao Tribunal Eleitoral, mas não tivemos nenhum indício de fraude. Isso é uma mentira do Bolsonaro. Nunca quisemos refazer o passado. Isso é mentira dele, com o objetivo de desqualificar os mecanismos da democracia".

Para o tucano, Bolsonaro já prepara o terreno para contestar o resultado da próxima eleição, que deve ser desfavorável a ele. "Isso é um método político para desacreditar o sistema eleitoral para vir a contestar o resultado das eleições quando perder. Ele está preparando o ambiente para criar um tumulto, uma bagunça quando perder", declarou. "É um método de desqualificação do sistema para vir a contestar uma eleição que, na minha opinião, tem tudo para lhe ser desfavorável".

Na manhã desta terça-feira, Bolsonaro afirmou que apresentará provas da suposta fraude em 2014.

