"Isso está sendo organizado há tempos pela Otan", diz professor da UFF sobre acordo entre TSE e plataformas contra fake news

Apoie o 247

ICL

247 - Professor titular do Departamento de Estudos Culturais e Mídia da UFF (Universidade Federal Fluminense), Afonso de Albuquerque afirmou à TV 247 que o acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e plataformas de mídias sociais contra a desinformação já vinha sendo costurado “há um certo tempo” pela Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para favorecer os interesses dos Estados Unidos.

“Isso que hoje aconteceu vem sendo preparado há um certo tempo, e vem sendo preparado pela Otan. A mesma Otan que inventou a invasão russa à Ucrânia com hora marcada, que está desde novembro do ano passado divulgando essa informação, iludindo o povo, vem nos ensinar a combater a desinformação”, ironizou o professor.

Albuquerque afirmou que o acordo é, na verdade, um “projeto de intervenção” dos EUA nas eleições do Brasil - mais uma vez. “O que temos é um projeto de intervenção no qual as plataformas de mídias sociais, fortemente ligadas ao aparato de inteligência e segurança dos Estados Unidos, vão definir o que é e o que não é desinformação”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE