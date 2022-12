Itamaraty anuncia pagamento de R$ 4,6 bilhões pendentes a organismos internacionais

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta segunda-feira, 26, que o governo, através do Ministério da Economia, destinou R$ 4,6 bilhões para o "pagamento de contribuições a organismos internacionais e integralização junto a bancos de fomento".

A decisão ocorre após o grupo de transição divulgar que o Brasil mantinha uma dívida de quase R$ 5 bilhões junto a organismos internacionais , como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O não pagamento do valor mínimo devido pode eventualmente levar o Brasil a perder direito a voto na Assembleia Geral da Nações Unidas e em diversos outros fóruns da entidade. Segundo o grupo de transição, entre os credores estão, além da ONU, a OMC e a OIT.

Naquele momento, o coordenador dos trabalhos do grupo de transição do governo eleito de Lula da Silva (PT), Aloizio Mercadante (PT), afirmou: "isso significa que o Brasil será excluído desses fóruns. E é uma dívida pesada, que também não tem previsão orçamentária pro ano que vem".

O Itamaraty, em nota divulgada nesta segunda, diz que o governo atual "não poupou esforços para equacionar a irregularidade crônica de pagamentos e a dívida acumulada desde períodos anteriores". "Os recursos disponibilizados pelo Ministério da Economia permitirão saldar a quase totalidade da dívida do Brasil, fortalecendo a posição do País no sistema multilateral e na comunidade internacional", prossegue o ministério.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.