Itamaraty cria cargo de Alta Representante para Temas de Gênero e apresenta indicação

247 - O Ministério das Relações Exteriores instituiu o cargo de Alta Representante para Temas de Gênero e indicou para o posto a diplomata Vanessa Dolce de Faria, atual Cônsul-Geral Adjunta do Brasil em Barcelona, na Espanha.

O Itamaraty afirmou em nota que a criação do cargo, anunciado justo no Dia Internacional da Mulher, busca promover a igualdade de gênero. O protagonismo feminino no MRE vem ganhando força na gestão Mauro Vieira, que escolheu a embaixadora Maria Laura da Rocha como a primeira secretária-geral da pasta.

Atualmente, cerca de 23% do corpo diplomático do Itamaraty é formado por mulheres. A última turma de aprovados na seleção do Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas do país, teve recorde de mulheres aprovadas: 15 entre os 35 aprovados (cerca de 42%).

Currículo

Vanessa ingressou no Instituto Rio Branco em 1999. Diplomata de carreira, foi chefe da Divisão de África Austral e Lusófona do Itamaraty (2016-2019), assessora na Assessoria Especial da Presidenta da República (2015-2016), chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República (2013-2015) e chefe de gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2004-2005). No exterior, serviu nas embaixadas do Brasil em Assunção (2009-2012) e Buenos Aires (2005-2009).

Publicou o livro “Política externa e participação social: trajetória e perspectivas”. Sobre gênero e diplomacia, é co-autora dos artigos “Mulheres na Diplomacia Brasileira” e “Uma Política Externa Feminista para o Brasil: desafios e possibilidade”. Mais recentemente, publicou o artigo “8 de março de 2023: 'No Callem'”.

