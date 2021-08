Itamaraty divulga nota sobre volta do Talibã e pede respeito aos direitos humanos

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que "não há registro de brasileiros atualmente residindo ou em trânsito no Afeganistão" edit

247 - Diante da tomada do poder do Afeganistão pelo Talibã, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou na noite desta segunda-feira (16) um informe com a posição do Brasil sobre o cenário afegão.

O Itamaraty manifestou preocupação com possíveis violações dos direitos humanos e falou em maneiras de impedir que elas ocorram, como a atuação plena das forças de paz da ONU (Organização das Nações Unidas).

O ministério ainda informou que "não há registro de brasileiros atualmente residindo ou em trânsito no Afeganistão"

Leia a nota na íntegra:

"O governo brasileiro expressa sua profunda preocupação com a deterioração da situação no Afeganistão e as graves violações dos direitos humanos.

Manifesta, igualmente, apreensão com o aumento da instabilidade na Ásia Central e seu potencial impacto em outras regiões.

O Brasil espera o rápido engajamento das Nações Unidas para o estabelecimento de canais de diálogo e espera que o Conselho de Segurança possa atuar para assegurar a paz na região. É essencial assegurar a atuação plena da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama).

O governo brasileiro conclama os atores envolvidos a proteger os civis, respeitar o Direito Internacional Humanitário, garantir o acesso desimpedido da ajuda humanitária e respeitar os direitos fundamentais do povo afegão, em especial de mulheres e meninas.

É necessário preservar os ganhos obtidos nas últimas décadas em matéria de proteção de direitos humanos, fortalecimento da democracia e desenvolvimento socioeconômico no Afeganistão.

Não há registro de brasileiros atualmente residindo ou em trânsito no Afeganistão. Os telefones de plantão da Embaixada do Brasil no Paquistão (+92 300 8525941), que tem a jurisdição consular sobre o território afegão e da Divisão de Assistência Consular do MRE (+55 61 98197-2284) estão disponíveis para qualquer nacional que se encontre no país e necessite urgentemente de auxílio".

