Itamaraty pede à Rússia extradição de suspeito de ataque à produtora do Porta dos Fundos

247 - O Itamaraty entrou em contato com autoridades da Rússia para começar os trâmites do pedido de extradição do empresário Eduardo Fauzi Richard Cerquise, de 41 anos, acusado de ser um dos responsáveis pelo ataque a produtora de filmes Porta dos Fundos, no Humaitá, na semana do Natal. Atualmente, ele está na casa da namorada em Moscou, capital do país europeu.

O pedido de extradição exige decretação da prisão ou condenação de pena privativa de liberdade pela Justiça. A Polícia Civil do Rio pediu a prisão dele no dia 30 dezembro.

A extradição deverá sair nos próximos dias. Em entrevista a uma rádio, Fauzi disse que pretende se entregar no final do mês.