Itamaraty pediu retirada de elogios à OMS em documento sobre a Covid

247 - O Ministério das Relações Exteriores, em agosto de 2020, sob o comando do então ministro Ernesto Araújo, pediu que fossem retiradas de uma declaração conjunta de um grupo internacional sobre o a pandemia da Covid-19 menções elogiosas à Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, o Itamaraty também solicitou a exclusão de menções a direitos sexuais e reprodutivos.

O documento, obtido pela TV Globo, foi enviado pela pasta à delegação brasileira que participou da negociação junto à Foreign Policy and Global Health Initiative [FPGH, Iniciativa de Política Externa e Saúde Global, em tradução livre]. O grupo é responsável por submeter seus pareceres à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Embora a minuta apresentada pela presidência contemple importantes temas relativos à pandemia, inclui elementos de relevância questionável. Em particular, permanecem na versão atual da proposta menções que deveriam ser suprimidas ou alteradas, sobretudo no que respeita a referências a direitos sexuais e reprodutivos", dizia a instrução do ministério.

A pasta pediu que os elogios à OMS não fossem feitos para evitar que o órgão fosse reconhecido como liderança fundamental na pandemia. "Ao tratar do papel da OMS na resposta à pandemia, o texto omite qualquer crítica à organização. O Brasil compreende a dificuldade de algumas delegações de evitar criticar publicamente a OMS no contexto da pandemia, mas tampouco pode aceitar menções elogiosas, sem qualificações".

O texto final do grupo foi apresentado à Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2020 e ignorou os pedidos do Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty não se pronunciou sobre o caso.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.