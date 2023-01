Itamaraty remove diplomatas bolsonaristas de cargos em representação brasileira nos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira,removeu o embaixador brasileiro em Washington, Nestor Forster, e a cônsul em Nova York, Maria Nazareth Farani Azevêdo, considerados próximos a Jair Bolsonaro (PL). A saída dos diplomatas dos cargos, porém, não está ligada aos atos terroristas feitos por bolsonaristas em Brasília, neste domingo (8). A portaria foi assinada na sexta-feira (6) e publicada nesta segunda (9) no Diário Oficial da União (DOU).

“Forster tem bom trânsito em Washington e experiência nessa representação diplomática desde os anos 1990, atuando inclusive sob governos petistas, mas sua defesa aberta de Bolsonaro durante o período no cargo, além do elo com figuras do bolsonarismo, colocaram-no no topo da lista de trocas do novo governo”, ressalta o jornal Folha de S. Paulo.

Nas eleições, o diplomata escreveu duas cartas à imprensa estadunidense negando os arroubos autoritários de Bolsonaro e rebatendo as críticas sobre a política ambiental bolsonarista.

Já Maria Nazareth Farani Azevêdo, cônsul em Nova York, “ex-chefe de gabinete do então chanceler Celso Amorim de 2005 a 2008, no governo Lula, chegou a ser cogitada como chanceler da ex-presidente Dilma Rousseff, antes de se aproximar do bolsonarismo”. Para defender Bolsonaro, ela chegou a bater boca com o ex-deputado federal Jean Wyllys durante uma audiência no Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2019.

