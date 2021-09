Ivan Valente quer informações sobre reuniões de Bolsonaro com Prevent Senior

"Entramos com requerimento de informação junto ao Planalto para saber se representantes da Prevent Senior, Leo Sanches e Pedro Benedito Batista Júnior, estiveram presentes com a cúpula de Bolsonaro. A experiência com humanos pode ter a digital do governo", enfatizou o parlamentar edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Por meio de suas redes sociais, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) nforma que protocolou requerimento para que a Presidência da República preste esclarecimentos sobre supostas reuniões entre Jair Bolsonaro e executivos da Prevent Senior e da EMS desde março do ano passado.

"Entramos com requerimento de informação junto ao Planalto para saber se representantes da Prevent Senior, Leo Sanches e Pedro Benedito Batista Júnior, estiveram presentes com a cúpula de Bolsonaro. A experiência com humanos pode ter a digital do governo", escreveu o parlamentar em sua página no Twitter.

Ivan Valente também pede a confirmação de reuniões fora da agenda oficial, além de atas com os temas que foram discutidos.

PUBLICIDADE

"Solicito informações sobre as agendas realizadas pelo presidente da República com o sr Léo Sanchez, a sra Karina Kufa e o sr Pedro Benedito Batista Júnior desde março de 2020, incluindo aqueles que não constaram da agenda oficial", diz o requerimento protocolado pelo deputado.

O objetivo é apurar a informação de que a operadora de saúde Prevent Senior ocultou mortes de pacientes que participaram —sem conhecimento —de um estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina e azitromicina contra a Covid-19.

PUBLICIDADE