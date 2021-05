Ivan Valente quer investigar compra de software espião israelense com articulação de Carlos Bolsonaro

Por Ivan Longo, na revista Fórum - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) protocolou nesta quinta-feira (27), junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, um Requerimento de Informações (RIC) para obter detalhes sobre a licitação aberta pela pasta, neste mês, para a compra de ferramenta de espionagem. Trata-se do Pregão 3/2021, que teria por objetivo comprar o polêmico software Pegasus, da empresa israelense NSO Group, que seria usado para espionar e perseguir opositores.

De acordo com reportagem do portal UOL publicada no último dia 19, a compra do programa e a abertura da licitação teriam sido articuladas pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) dentro do que vem se chamando de “Abin paralela”, em referência à Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Isso porque o pregão teria sido aberto em detrimento da própria Abin, a responsável pelos serviços de inteligência, junto ao Ministério da Justiça, a mando do filho do presidente Jair Bolsonaro. (leia a íntegra na Fórum)

