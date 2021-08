Ives Gandra desmente fake news bolsonarista sobre convocação às ruas no 7 de setembro

247 - O jurista e doutor em Direito Ives Gandra Martins desmentiu na noite desta quinta-feira (26) uma notícia falsa propagada por bolsonaristas nas redes sociais que atribuem ao especialista um áudio que convoca pessoas a comparecerem ao ato golpista de 7 de setembro propagandeado por Jair Bolsonaro.

Uma das principais pautas do ato é a promoção do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Circula um áudio como se eu estivesse falando, ou alguém tentando imitar minha voz, incentivando pessoas a comparecerem no dia 7 de setembro para derrubar os ministros do Supremo. Quero reiterar que, em nenhum momento, eu lidero qualquer movimento ou estou vinculado a qualquer movimento e todas as minhas manifestações, interpretações de atitudes deste ou daquele ministro do STF, senador, deputado, presidente, é absolutamente individual de um professor e advogado. Mais do que isso, eu tenho pessoalmente um profundo respeito por todos os ministros do Supremo, tenho livros escritos com eles, já participei de bancas de doutoramento com eles, sei da competência e do conhecimento jurídico deles".

O jurista ainda divulgou uma nota classificando o áudio como "falso e criminoso".

