Ives Gandra, do TST, determina o bloqueio das contas de sindicatos e permite contratação temporária na Petrobrás

O ministro Ives Gandra determinou o bloqueio em contas de sindicatos que participam de greve na Petrobrás,e atendeu ao pedido da empresa, liberando as contratações temporárias enquanto durar a paralisação edit

247 - O ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho, determinou nesta quinta-feira (6) o bloqueio em contas de sindicatos que participam de greve na Petrobrás, iniciada no último sábado (1). Gandra ainda liberou a empresa a fazer contratações temporárias enquanto durar a greve.

Para o ministro, que foi uma das poucas vozes de defesa da reforma trabalhista na corte, a greve convocada pela FUP (Federação Única dos Petroleiros) contra demissões previstas com o fechamento da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, no Paraná, tem conotação política e "o dano imediato a instalações, produção e fornecimento de combustíveis, bem como aos trabalhadores que não têm conseguido ser rendidos, exige medidas mais efetivas".

A Petrobras sustenta que não pode absorver os empregados da Araucária Nitrogenados porque eles foram admitidos sem concurso.

Segundo a FUP, o movimento grevista tem adesão de mais de 18 mil trabalhadores em 13 estados.