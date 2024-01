"Já comprei a pipoca para ver Bolsonaro na cadeia", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A jornalista Hildegard Angel participou do programa Bom Dia 247 exibido neste domingo (7) e declarou que já até comprou pipoca para finalmente poder assistir a possível prisão de Jair Bolsonaro e também criticou o papel da imprensa comercial na cobertura envolvendo os crimes cometidos pelos extremistas.

“O Brasil está vivendo a síndrome do suposto. Nos últimos anos, a imprensa brasileira passou a tratar criminosos como supostos. Supostamente quebraram Brasília, supostamente, Bolsonaro arquitetou um golpe”, criticou a jornalista.

continua após o anúncio

“Agora ficam com essa discussão se foi golpe ou se foi quase golpe, ou se Jair Bolsonaro é inocente, isso é uma vergonha! Se prevalecer a visão do ministro Múcio, foi um piquenique que ocorreu ali [8 de janeiro]”, acrescentou.

Confira sua participação no Bom Dia 247:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: