"Já está em curso uma anistia por baixo dos panos", diz Breno Altman

"Com a conivência do ministro da Defesa, até agora sequer foi aberto inquérito pelo comando do Exército", diz o jornalista sobre a participação de militares nos atos golpistas edit

247 - O jornalista Breno Altman alertou para uma possível “anistia” que estaria sendo montada “com a conivência do ministro da Defesa [José Mùcio Monteiro] para beneficiar os militares que participaram dos atos terroristas feitos por bolsonaristas e militantes da extrema direita no último domingo (8), em Brasília.

“Sem uma mudança de rota, já está em curso uma anistia por baixo dos panos. Não há apuração dos crimes cometidos por oficiais militares durante a intentona golpista. Com a conivência do ministro da Defesa, até agora sequer foi aberto inquérito pelo comando do Exército”, escreveu Altman no Twitter.

O ministro da Justiça, José Múcio, vem sendo pressionado a entregar o cargo em função dos atos terroristas do domingo e por uma suposta inação em ordenar que os militares realizassem o desmonte dos acampamentos golpistas mantidos por bolsorastas em frente às instalações militares de diversos pontos do país. Múcio, porém, nega que vá renunciar.

