Jair Bolsonaro achava que teria mais votos que Lula

Por causa da dianteira que abriu em relação a Lula no início da apuração das urnas, a equipe de Bolsonaro dizia a ele que havia chances até de se reeleger no primeiro turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) achou que receberia mais votos que o ex-presidente Lula (PT) no domingo (2), data do primeiro turno da eleição presidencial.

De acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles, a dianteira que Bolsonaro abriu em relação a Lula no começo da apuração fez com que a equipe bolsonarista achasse que seria possível até mesmo uma reeleição no primeiro turno.

Lula ultrapassou Bolsonaro por volta das 20h. Tradicionalmente, candidatos de direita saem na frente na apuração, porque as primeiras urnas a serem contabilizadas são do Sul, sendo que a esquerda tem mais força no Nordeste.

"O entorno do presidente vinha repetindo a Bolsonaro que ele tinha chances até de ser reeleito em primeiro turno. No sábado (1º/10), véspera da eleição, Bolsonaro disse que estava certo que teria mais de 60% dos votos", informa a reportagem.

Bolsonaro, no entanto, teve cerca de 6 milhões de votos a menos que Lula. "A virada decepcionou Bolsonaro, o que explicaria o tom de seu pronunciamento depois dos resultados. O presidente aparentava cansaço e adotou um tom comedido, o que tem sido incomum na campanha".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.