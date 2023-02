Jair Bolsonaro está com ciúmes de Michelle por conta de Valdemar Costa Neto

Apoie o 247

ICL

247 - “Jair Bolsonaro fez chegar a lideranças do PL sua chateação com a atitude de Valdemar Costa Neto de lançar a candidatura de Michelle à Presidência, em entrevista ao Globo e à CNN”, informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal Globo.

“Integrantes do partido afirmaram que, com a atitude, o ex-presidente se sentiu rifado e desprestigiado e que está com ciúmes”, acrescenta.

De acordo com a jornalista, “membros do PL relataram que o ex-presidente costuma ser consultado antes que qualquer convite ou pedido seja feito à sua esposa. Um exemplo foi o jantar do partido em apoio à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado, na segunda-feira passada”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.