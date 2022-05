Jair Bolsonaro homenageia Olavo de Carvalho

Considerado o guru do bolsonarismo, o escritor completaria 75 anos de idade na última sexta-feira, 29 de abril edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro fez uma discreta homenagem ao escritor Olavo de Carvalho na última sexta-feira (29/4), dia em que o guru do bolsonarismo completaria 75 anos de idade.

“29 de abril. Aniversário de Olavo de Carvalho. Foi-se o homem, mas sua obra seguirá inspirando para sempre os brasileiros”, postou Bolsonaro em seu “Stories” do Instagram.

A mensagem, que não foi postada em outras redes, tinha como fundo uma imagem de Olavo, acompanhada de uma frase de autoria dele: “Guardamos no coração as sementes do velho Brasil, na esperança de replantá-las um dia”.

