Jair Renan, filho "04" de Bolsonaro, ganha cargo no Senado com salário de R$ 9,5 mil

247 - Jair Renan, filho “04” de Jair Bolsonaro, foi contratado para o cargo de auxiliar parlamentar do gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC). Com a nomeação, publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial do Senado, o jovem receberá um salário mensal bruto de de R$ 9.536,00.

Seif foi secretário da Pesca do governo Jair Bolsonaro e foi eleito com o apoio do ex-capitão.

