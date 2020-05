Jamil Chade: em qualquer lugar do mundo, vídeo divulgado derrubaria governo

O jornalista Jamil Chade afirmou em seu Twitter que o vídeo da reunião ministerial divulgado nesta tarde de sexta-feira, 22, derrubaria governos pelo mundo. Ele disse: “em metade das democracias do mundo, a reunião do dia 22 de abril resultaria na queda de vários dos ministros na sala. Na outra metade, resultaria na queda do presidente” edit