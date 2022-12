Jamil Chade: Viagem de Bolsonaro ignorou Itamaraty e dificulta acesso a informações

Apoie o 247

247 - Membros do gabinete do Ministério de Relações Exteriores confirmaram que a chancelaria não esteve envolvida em nenhuma das etapas da organização da viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos.

Reportagem do jornalista Jamil Chade explica por qual motivo isso seria relevante. Cabe ao Itamaraty estabelecer as bases e até a segurança de qualquer viagem presidencial ao exterior. Para que isso ocorra, é de praxe que a chancelaria entre em contato com o governo anfitrião que irá receber o presidente; envie uma delegação avançada, dias antes, para estabelecer a rota da viagem, local de hospedagem e segurança; permita estabelecer qualquer agenda que o presidente queira manter no exterior; tenha um controle sobre todos os brasileiros que fizeram parte da missão; garanta o atendimento, hotel e serviços para os demais tripulantes do voo e da equipe técnica e de assessores que façam a viagem ao lado do chefe de Estado.

"Para experientes embaixadores brasileiros, que pediram anonimato, uma viagem sem a presença da diplomacia pode significar dificuldades para que informações possam ser eventualmente publicadas, depois de anos de documentos que devem ser mantidos em sigilo", escreve o jornalista .

Para outros diplomatas, a deliberada decisão de não envolver a chancelaria também reforça o "caráter pouco republicano" da viagem.

"Por se tratar de uma operação dentro de um regime democrático, usando recursos públicos e aviões do estado, vozes dentro do Ministério das Relações Exteriores não deixam de alertar sobre a necessidade de que as informações sobre a operação até Orlando (EUA) sejam esclarecidas".

