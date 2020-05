Janaína defende Weintraub e sinaliza ser a favor da prisão de todo o STF

A deputada estadual, Janaína Paschoal (PSL-SP), disse que a fala de Weintraub pela prisão dos ministros do STF “reflete um sentimento de indignação nacional” edit

247 - A deputada estadual paulista Janaína Paschoal (PSL) defendeu o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que em reunião de 22 de abril, divulgada em vídeo na última sexta-feira, 23, que pediu a prisão de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O povo tá gritando por liberdade, ponto. Eu acho que é isso que a gente tá perdendo, tá perdendo mesmo. A ge… o povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca”, disse.

Para Janaína, o ministro, que “estava para cair por resistir às exigências do Centrão”, está blindado, “pois ele expressou o sentimento de todo brasileiro indignado”, deixando a entender que ela concorda com a prisão dos ministros do STF. Para ela, a fala sobre os ministros “muito embora seja grosseira e inadequada, também reflete um sentimento de indignação nacional”.

O Ministro da Educação estava para cair, por resistir às exigências do Centrão. Estão dizendo que o vídeo ajuda a expulsá-lo do Governo. Eu penso o contrário. A fala do Ministro, na reunião, o blinda, pois ele expressou o sentimento de todo brasileiro indignado! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) May 23, 2020

Quanto à parte que se refere aos Ministros, muito embora seja grosseira e inadequada, também reflete um sentimento de indignação nacional, diante de decisões como esta recente, que dá posse a um deputado preso! Meu Pai! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) May 23, 2020

