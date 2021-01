Janaína já admite cenário propício para afastamento de Bolsonaro

A deputada estadual Janaina Paschoal responsável pelo parecer usado no golpe de 2016, disse que a entrevista do ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto serve como "um alerta de que, muito embora não haja um crime objetivo, pode-se criar um cenário propício ao afastamento” de Jair Bolsonaro edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), responsável pelo parecer usado no golpe contra a presidente Dilma Rousseff em 2016, usou as redes sociais para afirmar que a entrevista do ex-ministro Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal, ao jornal Folha de São Paulo foi recebida por ela “menos como um diagnóstico de que já haja elementos para impeachment, mais como um alerta de que, muito embora não haja um crime objetivo, pode-se criar um cenário propício ao afastamento”.

Na entrevista concedida à Anna Virginia Ballousier, publicada na Folha de S. Paulo, Brito defendeu que Jair Bolsonaro seja afastado para que o país possa defender sua ordem constitucional. Em uma outra postagem, Janaína diz que o ex-ministro deve ser “ouvido”, uma vez que “apesar de sua formação mais à esquerda, sem ele, o julgamento do Mensalão não teria ocorrido.

Ainda segundo ela, “foi Ayres Britto que teve a coragem de pautar, iniciando o processo de depuração do país! Pessoa com visão ampla, com formação humanística... está dando um aviso!”.

Confira as postagens de Janaína Paschoal sobre o assunto.

Dada a dinâmica do bolsonarismo, logo o Ministro se tornará alvo das redes. Erro crasso! Uma pessoa como Ayres Britto precisa ser ouvida. Apesar de sua formação mais à esquerda, sem ele, o julgamento do Mensalão não teria ocorrido. Joaquim Barbosa ganhou os holofotes... January 18, 2021

Mas foi Ayres Britto que teve a coragem de pautar, iniciando o processo de depuração do país! Pessoa com visão ampla, com formação humanística... está dando um aviso! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) January 18, 2021

