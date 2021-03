Janaína Paschoal cita mensagens da Vaza Jato para dizer que ‘algo maior’ motivou decisão de Fachin

247 - A deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP), uma das autoras do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, disse que não acredita que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que anulou todas as condenações contra o ex-presidente Lula, foi tomada por alguma natureza política.Segundo a parlamentar, existe “algo maior” que ele não gostaria que viesse a público.

“Não acho que a decisão tenha sido de natureza política, que o intuito era salvar a Lava Jato, blindar Sergio Moro ou de simpatia com o ex-presidente. Ele teve tantas outras oportunidades e não o fez. É uma decisão tão estranha que, para mim, tem algo maior que ele não gostaria que viesse a público”, disse ela em entrevista à rádio Jovem Pan.

Janaína Paschoal, no entanto, insinuou que tal decisão tem a ver com os áudios divulgados pelo The Intercept Brasil, episódio conhecido como Vaza Jato, cujo conteúdo integral das mensagens foram apreendidas e periciadas pela Operação Spoofing.

“Nós tivemos acesso a um número muito pequeno de conversas. Apareceu tantas outras e a notícia que se tem é que a quantidade vai muito além do divulgado. Não é medo de que tudo o que tem lá venha à tona? Não consigo acreditar que um ministro se exponha dessa forma. Não acredito que o ministro correria todo esse risco para salvar Sergio Moro. Para mim, tem algo nos diálogos que não se quer que venha a público. Só isso faz sentido.”

