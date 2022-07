Janaína Paschoal faz post desesperado prevendo a vitória de Lula e propõe diálogo com bolsonaristas arrependidos

Bolsonarista anda afobada nas redes alertando sobre a derrota do atual presidente edit

247 - Janaína Paschoal anda afobada nas redes alertando sobre a derrota de Jair Bolsonaro e fez um post desesperado nesta terça-feira (19) prevendo a vitória de Lula.

De acordo com Paschoal, a solução para fugir do segundo lugar nas pesquisas é a retomada de diálogo com bolsonaristas arrependidos.

Veja:

Bolsonaro não vai se eleger com os votos de quem pensa (ou diz que pensa) 100% como ele. Parem de trucidar quem votou nele em 2018 e ousou discordar de seu governo. Temos que trazer esse povo de volta! Pensem, pelo amor de Deus! Repito, isso não é um concurso de bolsonarismo! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 19, 2022

Você que é bolsonarista e fica apontando o dedo na cara de quem não é "tão bolsonarista" quanto você, saiba que está fazendo campanha para Lula. Não é hora de afastar. É hora de RE-unir! Afinal, não estamos em um concurso de bolsonarismo, mas às vésperas de uma eleição difícil! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 19, 2022





