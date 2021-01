Janaina Paschoal se revolta e condena “censura” do Twitter contra o ministério da saúde

Parecerista do golpe de 2016, a deputada Janaina Paschoal não gostou que a rede social marcou como "informação enganosa" o tweet em que o Ministério da Saúde defende tratamento sem eficácia contra a Covid-19 edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) se revoltou com o Twitter pela plataforma ter notificado neste sábado (16) um tweet do Ministério da Saúde como "informação enganosa" sobre o tratamento da Covid-19.

Pelo Twitter, a parecerista do golpe de 2016 classificou o ato com "censura". "Gostaria de saber quem são os médicos que compõem a equipe do Twitter, que escolhe quais postagens são, ou não, enganosas! Parece até piada! O Twitter, agora, quer censurar o Ministério da Saúde!", escreveu Janaina.

O post da pasta chefiada por Eduardo Pazuello, marcado pelo Twitter, incentiva a população a procurar o "tratamento precoce" contra a Covid-19, procedimento que não tem eficácia comprovada.

O conhecimento liberta. Saiba mais