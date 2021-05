Janine Ribeiro e Mozart Neves defendem mobilização imediata em torno da Educação: “Há risco de perder tudo”

"O que ocorre não é consequência da pandemia. É método, sim. É método de desmonte", disse o filósofo Janine Ribeiro, candidato à presidência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Ex-diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves disse que o MEC "nunca teve prestígio dentro da própria equipe desse governo" edit

247 - Os professores Renato Janine Ribeiro, filósofo e ex-ministro da Educação, e Mozart Neves, químico e ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, defenderam a imediata mobilização de todos os setores ligados às diversas áreas da Educação brasileira para denunciar, conter e reverter o processo de degradação orçamentária que vem provocando um desmonte educacional - do ensino básico e fundamental às universidades. A entrevista dos analistas foi concedida ao programa Sua Excelência, o Fato, do jornalista Luis Costa Pinto.

"O que ocorre não é consequência da pandemia. É método, sim. É método de desmonte. Até o governo Dilma, passando pelos governos Lula e Fernando Henrique, e desde o período de Itamar Franco na Presidência, dava-se prioridade à Educação", afirmou Janine Ribeiro, que é também candidato à presidência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). "Isso é grave", complementou. "É preciso começar a agir já, de forma organizada, como resistência e com proposições", continuou.

Ex-diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves disse que o MEC "nunca teve prestígio dentro da própria equipe desse governo". "Eles não têm a menor relevância no conjunto do governo e uma prova disso é a forma como se anunciou o corte das verbas para o ENEM", acrescenta.

O Ministério da Educação (MEC) terá R$ 8,9 bilhões para gastos discricionários ao longo de 2021. O valor representou menos da metade do registrado em 2018, um ano antes de Jair Bolsonaro chegar ao poder (23,2 bilhões).

