Janja aceita convite para coordenar rede internacional de inclusão e combate à desigualdade

247 - A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, usou as redes sociais nesta quarta-feira (26) para anunciar que aceitou o convite para coordenar a Rede de Inclusão e Combate à Desigualdade da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).

“Muito contente em aceitar o convite para coordenar a Rede de Inclusão e Combate à Desigualdade da Organização dos Estados Ibero-americanos, a OEI”, publicou Janja no Twitter.

Ainda segundo a primeira-dama, “a rede está sendo criada para trabalhar transversalmente questões como a inclusão e o combate à desigualdade na Educação, Cultura e Direitos Humanos nos países membros. Na próxima semana, no escritório da OEI em Brasília, já realizaremos reunião do Grupo de Trabalho para definirmos os objetivos estratégicos e as primeiras ações concretas da rede”.

