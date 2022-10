Janja diz que bocejou durante o debate: “aquele papinho de Venezuela, Nicarágua é de dar sono mesmo”

Janja ainda citou a fala pedófila de Bolsonaro com “meninas de 13, 14 anos” edit

247 - A esposa do ex-presidente Lula, Janja, usou suas redes para dizer que bocejou no debate da Band ao acompanhar a narrativa de Jair Bolsonaro.

“Bocejei sim no debate, e bocejei na cara do Inominável e ele viu. Aquele papinho de Venezuela, Nicarágua é de dar sono mesmo. O que queremos saber ele não respondeu. O que é ‘pintar um clima’ com meninas de 14 anos? Isso tem nome e é crime”, disse.

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), ironizou a falta de articulação de Jair Bolsonaro (PL) para discursar no debate entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), exibido pela Band na noite deste domingo (16), apesar de reconhecer que o petista não administrou o tempo adequadamente. “Ele (Lula) mesmo disse: administrei mal o tempo. Agora, o Bolsonaro falar muito tempo sozinho não acho que seja muito positivo para ele”, disse Gleisi.

