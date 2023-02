Janja diz que reeleição de Pacheco é mais uma derrota para bolsonaristas

Apoie o 247

247 - A socióloga e primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, comemorou, nesta quarta-feira (1º/02), a reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Janja defendeu a democracia e afirmou que a vitória de Pacheco foi uma derrota para os bolsonaristas.

"Pacheco acabou de ganhar a eleição, amém! Foi mais uma derrota para eles" — disse Janja, referindo-se aos bolsonaristas, que apoiaram o senador Rogério Marinho (PL-RN), informa o Globo.

Durante uma conversa ao vivo com artistas em uma rede social, cujo tema foi o aniversário de um mês da posse de Lula, Janja citou o dia 8 de janeiro. Disse ter ficado muito abalada ao ser informada sobre os ataques e as depredações no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal por apoiadores de Bolsonaro.

