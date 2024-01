Janja pede cessar-fogo imediato em Gaza

Apoie o 247

247 - A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, manifestou sua angústia e preocupação com a crise humanitária enfrentada pelo povo palestino da Faixa de Gaza, alvo de bombardeios indiscriminados do regime sionista, ao comentar o apoio do Brasil à iniciativa de levar Israel à Justiça Internacional pelo crime de genocídio.

Ela também pediu o cessar-fogo imediato em Gaza e mais ajuda humanitária para o povo palestino. "Sigo em uníssono com pessoas do Brasil e do mundo todo pedindo por cessar-fogo imediato e por ajuda humanitária para o povo palestino", postou Janja na plataforma social X (antigo Twitter).

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em mais de três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo. Leia abaixo a postagem de Janja na íntegra:

O agravamento das condições para o povo palestino me angustia e preocupa. Desde o início desta crise, o governo brasileiro tem trabalhado em prol do cessar-fogo, libertação de reféns, proteção de civis e por ajuda humanitária. Ontem o Brasil manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul na Corte Internacional de Justiça. Esta pode determinar que Israel cesse imediatamente todas as hostilidades.

Já são mais de 3 meses de crise nos territórios palestinos ocupados da Faixa de Gaza e Cisjordânia. São mais de 23 mil mortos, sendo 70% mulheres e crianças, e mais de 80% da população foi forçada a deixar suas casas e abrigos. O sistema de saúde, fornecimento de água, energia e alimentos estão colapsados. 85% dos palestinos em Gaza já não têm o que comer. Civis seguem sendo aqueles arcando com o maior custo do conflito.

Sigo em uníssono com pessoas do Brasil e do mundo todo pedindo por cessar-fogo imediato e por ajuda humanitária para o povo palestino.

