Janja se encontra com refugiados afegãos e palestinos e promete suporte

247 - A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, visitou nesta sexta-feira (1) o centro de acolhimento para refugiados estrangeiros Vila Minha Pátria, em Morungaba (SP).

A equipe do local apresentou à primeira-dama as instalações e contaram um pouco sobre a história do local, relatou Janja em suas redes sociais.

O centro conta hoje com 144 acolhidos, dos quais a maior parte são afegãos, além de 32 palestinos e uma iraniana. É administrado pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira.

Durante a visita, Janja também ouviu depoimentos de diversos refugiados, que contaram um pouco suas histórias e o que esperam da vida no Brasil.

"De braços e coração abertos, me coloquei à disposição para fazer o possível para que essas famílias e tantas outras que vem ao nosso país para recomeçar possam ter uma vida digna e em paz aqui. Parabéns ao trabalho da Vila Minha Pátria e muito obrigada pela recepção. Hoje eu que me senti acolhida!", escreveu Janja.

Hoje, em Morungaba (SP), visitei a Vila Minha Pátria, uma base que acolhe repatriados e refugiados e faz um trabalho repleto de respeito, cuidado e afeto. Fui recebida pela Fabíola, gerente-executiva de assistência social da Junta de Missões Nacionais, e sua equipe, que me apresentou as instalações e contou um pouco sobre a história do local. A Vila é administrada pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e conta hoje com 144 acolhidos, dos quais a maior parte são afegãos, além de 32 palestinos, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e uma iraniana. Durante a visita, ouvi depoimentos de diversas acolhidas e acolhidos que contaram um pouco sobre sua história e o que esperam da vida no Brasil. De braços e coração abertos, me coloquei à disposição para fazer o possível para que essas famílias e tantas outras que vem ao nosso país para recomeçar possam ter uma vida digna e em paz aqui. Parabéns ao trabalho da Vila Minha Pátria e muito obrigada pela recepção. Hoje eu que me senti acolhida!

